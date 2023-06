5 ans après Villepinte, l’opposition iranienne est de nouveau prise pour cible mais veut se montrer à Paris

Coups de feu et incendie

Ces derniers jours, il semble que, par deux fois, les Moudjahidines du peuple aient été pris pour cible. Une première fois, disent-ils, le 31 mai, aux alentours de six heures du matin, lorsqu’un immeuble occupé par des membres du Conseil International de la Résistance Iranienne (CNRI) en banlieue parisienne a été visé par une demi-douzaine de coups de feu. Les autorités françaises auraient discrètement enquêté sur l’affaire, sans rien conclure pour l’instant.

Le 11 juin dernier, le même bâtiment a été pris pour cible à coups d’engins incendiaires, sans occasionner de dégâts sérieux, sinon d’importantes fumées. Selon l’AFP, une enquête pour “dégradation d’un bien par moyen de nature à créer un danger pour les personnes” a été ouverte par le parquet et confiée à la Sûreté urbaine de Cergy. Hasard ou non, l’événement a eu lieu au lendemain de la réception en grande pompe, par le ministère iranien des Affaires Etrangères, d’un certain Assadollah Assadi, qui avait fomenté l’attentat de Villepinte en 2018. L’homme, faux diplomate mais vrai espion en poste à Vienne (Autriche), a été condamné à 25 ans de prison en Belgique mais fut libéré le 26 mai dernier en échange d’Olivier Vandecasteele et de trois autres Occidentaux relâchés une semaine plus tard.

Silence français

Pour l’opposition iranienne, fermement opposée à la libération d’Assadi, il ne fait aucun doute que la tentative d’incendie en France est intrinsèquement liée à l’exhibition du diplomate-terroriste par les autorités iraniennes. “La libération d’Assadollah Assadi, un diplomate terroriste qui a orchestré l’attentat contre le rassemblement de la Résistance iranienne à Villepinte, Paris, en juin 2018, a encouragé le régime des mollahs à commettre de nouveaux actes de terrorisme”, tonne par ailleurs le CNRI, par voie de communiqué.

Interrogées sur les mesures de sécurité prévues pour la tenue de l’événement du premier juillet, les autorités françaises, ministère de l’Intérieur comme préfecture de police, gardent le silence. Les demandes d’autorisations ont pourtant été déposées voilà quelques jours déjà, indique le CNRI auprès de l’Avenir. Si bien qu’au sein même de la diaspora iranienne, la rumeur bruisse : la manifestation pourrait bien être interdite. Par mesure de sécurité, mais aussi et surtout parce que le régime iranien n’entend pas qu’elle se tienne. Or le président français Emmanuel Macron a eu, le 10 juin dernier, une longue conversation avec le président iranien Ebrahim Raïssi. Pour rappel, au moins quatre Français sont toujours retenus prisonniers en Iran.