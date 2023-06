De plus en plus de tortues échouées sur le littoral français, une conséquence du réchauffement climatique?

Pour la responsable du centre, Florence Dell'Amico, le nombre de tortues échoué est particulièrement alarmant. Les tortues, en proie à des vents violents et aux tempêtes de plus en plus fréquentes (Armand, Gérard, Fien, Barbara, Claudio, Eunice, etc.), se retrouvent dans des courants d'eau froide. "On les retrouve dénutries, parfois même noyées à cause de la fatigue, avec des algues et des crustacés qui se sont développés sur leurs corps. Elles sont en état de léthargie".

Or toujours selon Florence Dell'Amico à Ouest-France, la situation ne risque pas de s'améliorer, le nombre de grosses tempêtes augmentant avec le réchauffement de la planète : "Elles seront plus fortes et surviendront à des périodes où on ne devrait pas en avoir", précise-t-elle notamment.