801 grammes et 13 centimètres de long : voici le calcul rénal le plus gros du monde

Qu'est-ce que le diabète ?

Le diabète est une maladie se manifestant par une abondante élimination d'urine et une soif intense. Le diabète sucré est un trouble du métabolisme des glucides dû à une insuffisance de la sécrétion d'insuline par le pancréas et caractérisé par une hyperglycémie et la présence de sucre dans les urines. Le diabète sucré est une affection souvent familiale qui peut se manifester dès l'enfance. Il est dominé par un trouble du métabolisme des glucides. La surveillance du diabétique fait appel, en plus du dosage du sucre sanguin (glycémie) et de sa recherche dans les urines, au dosage de l'hémoglobine glycosilée. Le régime alimentaire et les médicaments (insuline, hypoglycémiants de synthèse) permettent au diabétique d'éviter les complications nerveuses et vasculaires auxquelles il pourrait être exposé. Le diabète bronzé, le diabète insipide et le diabète rénal sont des maladies différentes.