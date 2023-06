Incendie dans les Vosges: 30 hectares ont déjà brûlé, les flammes "progressent doucement"

"Près de 200 hommes, dont 163 sapeurs-pompiers des Vosges, des départements du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté, se sont relayés toute la nuit pour sécuriser la zone et contenir le feu, appuyés par les gendarmes, les services du Conseil départemental et les associations de protection civiles", a fait savoir la préfecture des Vosges dans un communiqué.