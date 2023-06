France : une femme de 70 ans secourue après avoir passé trois jours dans un ravin à la suite d’un accident

La voiture accidentée était située dans le ravin, à 50 mètres en contrebas de la route. Il a fallu l’intervention d’un hélicoptère pour sécuriser le véhicule et sortir la victime.

À l’intérieur du véhicule, une femme de 70 ans. Selon des témoins, la sortie de route pourrait remonter à il y a trois jours. La septuagénaire serait restée tout ce temps dans son véhicule au fond du ravin.

Au moment de lui porter secours, la Française n’était que “légèrement blessée”, selon Nice-Matin.

Cette histoire rappelle celle de Corine Bastide, de Saint-Geroges-sur-Meuse, restée bloquée dans sa voiture après un accident et retrouvée six jours plus tard.