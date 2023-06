Donald Trump inculpé dans l'affaire des documents top secret: il dénonce un "abus de pouvoir odieux"

Quelques heures plus tôt, à Miami, l'ancien président septuagénaire avait plaidé non coupable des charges à son encontre, ouvrant la voie à un procès historique et potentiellement très dommageable pour sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024.

Le républicain est accusé d'avoir mis la sécurité des Etats-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, dans des toilettes ou débarras de sa résidence de luxe de Mar-a-Lago, en Floride.

Il lui est également reproché d'avoir refusé de restituer ces documents malgré des injonctions judiciaires, ce qui lui vaut d'être inculpé pour "rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale", mais aussi "entrave à la justice" et "faux témoignage".

A Miami, un juge fédéral lui a notifié les 37 charges retenues contre lui. L'air bravache, Donald Trump s'est ensuite offert un bain de foule à son départ du tribunal dans un restaurant cubain, lieu de rassemblement emblématique pour les militants républicains de Floride.

Depuis sa mise en cause, le républicain dénonce "un coup monté" orchestré pour l'écarter de la compétition face au président démocrate Joe Biden, lui aussi en lice pour un second mandat.

C'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé au niveau fédéral, un événement qui fait l'objet d'une attention médiatique vertigineuse.