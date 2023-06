Les enfants rescapés de la jungle colombienne récupèrent bien: voici comment ils ont survécu

Ils s'appellent Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) et ils se portent de mieux en mieux: les quatre enfants indigènes retrouvés dans la jungle colombienne 40 jours après le crash du petit avion dans lequel ils voyageaient "sont dans un processus de récupération satisfaisant", ont annoncé lundi les autorités.