La contre-offensive ukrainienne en route pour Marioupol?

Ce lundi, le ministère ukrainien de la défense avait d’ailleurs revendiqué le contrôle de 90 nouveaux kilomètres carrés, notamment du côté des oblasts de Donetsk et Zapporijjia, où les forces offensives auraient progressé de quelques kilomètres. Dans la région de Bakhmout, d’intenses combats ont été également signalés ce mardi, mais les progrès les plus notables auraient été effectués depuis la petite localité de Tokmak (reprise lundi), en direction de Berdiansk (sud du pays, à quelque 80 kilomètres de Marioupol).

Progrès défensifs russes

Le commandement ukrainien signalait ce mardi que “l’ennemi fait tout pour conserver les positions dont il s’est emparé. Il utilise activement des avions d’attaque et de l’armée, et mène des tirs d’artillerie intenses. Au cours de l’offensive, nos troupes sont confrontées à des champs de mines combinés à des fossés antichars. Tout cela est combiné à des contre-attaques constantes des unités ennemies à bord de véhicules blindés et à l’utilisation massive d’ATGM (NDLR : munitions anti-tank) et de drones kamikazes”.

Pour l’heure, il semble que l’on soit encore “dans des opérations de reconnaissance armée en vue de réaliser une percée”, analyse Alain de Nève, spécialiste défense au Centre d’étude sécurité et défense (CESD). Si ce dernier note “que les Ukrainiens ont recours à tous les moyens blindés terrestres qu’on leur a fournis, les fameux chars Léopards II, d’autres véhicules blindés de transport de troupes afin de soutenir des manœuvres mobiles”, il reste à savoir ce que les Ukrainiens ont exactement en tête. Ceux-ci sont par ailleurs handicapés par les défensifs progrès russes, en particulier les systèmes anti-drones, qui ont désormais intégré les profils de vol des drones ukrainiens.

”On n’est plus vraiment dans la ligne de contact établie dans l’est, on est descendu plus au sud, notamment du côté de Zaporijjia”, poursuit Alain de Nève. “Est-ce qu’il y a l’idée de créer une percée vers la Crimée ? C’est fort probable. Avec la perspective d’arrivée des F16 combinée aux Storm Shadow (NDLR : des missiles récemment fournis par le Royaume-Uni) et des capacités de frappes plus modulaires, on peut imaginer qu’il y a une volonté de s’orienter vers là. De même, la tentative de percée vers Donetsk peut aussi signifier qu’ils vont essayer de se diriger progressivement vers Marioupol”.

La promesse d’Azov

”Aujourd’hui, en ce moment même, les soldats d’Azov écrivent une nouvelle histoire au front dans des conditions extrêmement difficiles, avec leur sueur et leur sang. Les occupants seront détruits. Le drapeau bleu et jaune de la liberté flottera à nouveau sur Marioupol. Le bataillion Azov rentrera chez lui”, postait justement, ce mardi sur la messagerie Telegram, les fameux combattants du bataillon, qui avaient ardemment défendu la ville lors du siège russe mi-mai 2022.