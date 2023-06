La Chine s’attaque à l’aéronautique pour détrôner Airbus et Boeing

Ces deux géants, européen et américain, sont encore aujourd’hui dans une situation de duopole. Et c’est notamment parce qu’ils possèdent l’expertise nécessaire à la construction d’un avion. Comac, de son côté, a connu un important retard avant de livrer son C919 prêt à l’emploi. Il est censé faire concurrence au A320 et au Boeing 737, mais ses composants et matériaux sont largement issus de ces deux modèles préexistants.