De la politique au football en passant par les scandales: retour sur les moments phares de la vie de Silvio Berlusconi

L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est décédé ce lundi 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans. Crooner, homme d'affaires et de télévision, il a profondément marqué le paysage politique de son pays. Une "success story" à l'italienne émaillée de nombreux scandales, entre grandeur et décadence. Retour sur les grands moments de sa carrière et de sa vie grâce à notre ligne du temps.