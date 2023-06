Une autoroute majeure s'effondre à Philadelphie, dans l'est des Etats-Unis

Une portion de l'autoroute américaine I-95, l'une des plus importantes et empruntées de l'est du pays, s'est effondrée ce dimanche 11 juin à Philadelphie après un incendie, apparemment sans faire de victimes, ont annoncé les autorités.