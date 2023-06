La fumée des feux de forêt canadiens détectée jusqu'en Norvège

Incendies au Canada: le Québec touché à son tour et forcé d'évacuer 11.000 personnes

Les incendies s'étendent rapidement ce vendredi 2 juin dans l'est du Canada, où le Québec est également en proie à plus d'une centaine de feux qui l'ont forcé à ordonner l'évacuation de plus de 10.000 habitants.