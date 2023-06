”J’ai agi par instinct”, le jeune homme qui a intercepté l’assaillant témoigne suite à l’agression au couteau d’Annecy (vidéo)

”Au début j’ai compris tout de suite que c’était une attaque. J’ai cru d’abord à un vol à l’arraché. Dès qu’il s’en est pris aux enfants dans le square, j’ai débranché mon cerveau et j’ai agi vraiment par instinct, comme toute personne à côté l’aurait fait. Et j’ai essayé de m’interposer, tant bien que mal, avec ce que j’étais et ce que j’avais, donc mon sac à dos et comme j’ai pu, face à l’agresseur. J’espère que mon action aura porté ses fruits. Je n’en sais rien.”

Le jeune avait par ailleurs évoqué auprès de BFM TV que des gens s'étaient directement dirigé vers les enfants agressés, "S'il y a bien une leçon à tirer de mon action, ça serait de dire aux gens que tout est possible, à partir du moment où on arrête de vouloir être passif face à de telles attaques", a-t-il reconnu.

Ce que l’assaillant dégageait lui a d’emblée paru suspect, ce qu’il l’a amené à le surveiller puis à lui courir après : “Cet homme-là m’a semblé habité par quelque chose de très mauvais en lui. Et moi intérieurement et par instinct, j’étais poussé par quelque chose de très puissant en moi. Pour vous dire, j’avais l’image d'Arnaud Beltrame en tête", évoque-t-il en parlant du lieutenant-colonel, un gendarme qui a été tué lors d'une prise d'otages en 2018.

"C’était impossible pour moi de laisser cet homme agir contre ces enfants innocents et sans-défense. Il fallait vraiment que j’intervienne, comme tout Français l’aurait fait et d’ailleurs comme d’autres personnes l’ont fait à côté de moi, qui ont couru avec moi aussi, derrière l’attaquant et qui ont permis par notre action collective de lui faire comprendre que ça n’allait pas bien se terminer pour lui”, relate-t-il encore auprès d’Europe 1.