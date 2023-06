Guerre en Ukraine: une explosion détectée lors de la destruction du barrage de Kakhovka

"Nous sommes certains qu'il y a eu une explosion", a déclaré à l'AFP Ben Dando, un chef de section de Norsar.

Selon cet institut indépendant de recherche sismologique, la déflagration s'est produite à 02H54 heure locale, sur un site dont les coordonnées correspondent à celle du barrage de Kakhovka, sur le fleuve Dniepr.

Sa magnitude est comprise "entre 1 et 2", a précisé Norsar, qui n'a pas encore calculé son équivalent en tonnes TNT, laquelle nécessite d'intégrer de nombreux facteurs.

"Ce n'est pas une faible explosion", a précisé M. Dando.

Elle a été relevée par la station de mesure de Bukovina en Roumanie, à quelque 620 km de l'endroit où elle s'est produite.

La destruction du barrage hydroélectrique, dont Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité, a inondé des villes et villages sur les deux rives du fleuve Dniepr, dont des quartiers de la capitale régionale, Kherson, et contraint des milliers de personnes à évacuer leur domicile.