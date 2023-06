USA: le volcan Kilauea de nouveau en éruption à Hawaï

Les scientifiques de l'USGS ont expliqué avoir commencé à détecter une activité tôt mercredi matin, à l'intérieur du périmètre du Parc national des volcans de Hawaï et loin des habitations.

"Des niveaux élevés de gaz volcaniques sont le premier sujet d'inquiétude car ce risque peut avoir des effets sur une longue distance du fait des vents", a relevé l'USGS.

Le dioxyde de soufre libéré par le volcan "va avoir une réaction dans l'atmosphère et créer une brume visible dite vog (smog volcanique)" qui va se propager au-delà du Kilauea.

Ce "vog" peut causer des difficultés respiratoires pour les personnes et les animaux et peut également affecter les cultures, a prévenu l'agence américaine.

Elle a également mis en garde contre les "cheveux de Pelé", très fins filaments de lave durcie noire qui peuvent irriter la peau et provoquer des problèmes oculaires dont le nom provient de la déesse hawaïenne du feu.

Cette éruption intervient plusieurs mois après celle du Mauna Loa, le plus gros volcan au monde qui s'est réveillé fin 2022 après plus de quarante ans de sommeil.

Des fontaines de lave atteignant jusqu'à soixante mètres de hauteur ont déversé des rivières de roche en fusion sur les flancs du volcan.

Le Kilauea, un volcan dit "bouclier" car il est plat, est plus petit mais bien plus actif que le Mauna Loa. En éruption quasi sans discontinuité entre 1983 et 2019, c'est l'un des six volcans actifs de l'archipel hawaïen.