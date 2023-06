Près d'un tiers de l'électricité produite en mai dans l'UE provenait de l'éolien et du photovoltaïque (31%, soit 59 TWh) alors que les énergies fossiles ont généré 27% (53 TWh) de l'électricité produite, un niveau plancher. Le nucléaire est responsable de la majeure partie du solde d'électricité produite.

"La transition électrique en Europe atteint une vitesse éclair", constate Sarah Brown, responsable d'Ember's Europe, citée dans un communiqué. "Les énergies propres continuent de battre record après record."

Le photovoltaïque a été porté par un mois de mai particulièrement ensoleillé, ce qui lui a permis de produire 14% de l'électricité dans l'UE, un record. C'est plus que le charbon, responsable de 10% de l'électricité produite en mai. Le mois de mai a également été marqué par une demande d'électricité relativement faible sur le Vieux Continent.

Quant au gaz, il a généré 15% de l'électricité dans l'UE en mai, sa proportion la plus faible depuis 2018.

En Belgique également, éolien et photovoltaïque ont récemment battu des records. Selon Elia, le gestionnaire de l'infrastructure haute tension, lors du lundi de la Pentecôte, vers midi, l'énergie produite par le soleil et le vent a permis de couvrir l'entièreté de la consommation à ce moment. Il s'agissait certes d'un jour férié, avec une demande en électricité plus faible, mais c'était une première pour la Belgique.