Loukachenko gracie Sofia Sapega, compagne de Roman Protassevitch, qui était détenue au Bélarus

"Notre compatriote Sofia Sapega a bénéficié d'une chance unique de recommencer sa vie. Elle est libre après l'appel que j'ai lancé au président bélarusse", a confirmé M. Kojemiako sur Telegram, publiant une vidéo le montrant en train de discuter avec Sofia Sapega.

Il a remercié M. Loukachenko d'avoir fait preuve "d'une compréhension paternelle à l'égard des parents de Sofia qui demandaient la clémence".

Sofia Sapega avait été arrêtée le 23 mai 2021, après qu'un avion de chasse bélarusse avait dérouté le vol Ryanair la conduisant avec son compagnon Roman Protassevitch d'Athènes à Vilnius, suscitant un tollé international et des sanctions.

Elle avait été condamnée un an plus tard à six ans de prison à l'issue d'un procès à huis clos.

M. Protassevitch a lui aussi été gracié le 22 mai par Alexandre Loukachenko, après avoir été condamné à huit ans de prison quelques semaines plus tôt.