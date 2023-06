Le nombre de personnes décédées dans un conflit armé au plus haut depuis 1994

Si une désescalade des tensions a été signalée au Yémen et en Afghanistan, la situation en Éthiopie et en Ukraine s'est particulièrement envenimée en 2022, a expliqué le chercheur de l'UCDP Shawn Davies. "Plus de personnes sont décédées en Éthiopie en 2022 qu'en Ukraine", a-t-il encore précisé. Selon le Peace Research Institute d'Oslo (PRIO), près de 100.000 personnes ont trouvé la mort à la suite de la guerre civile en Éthiopie, qui s'est conclue en novembre 2022, et plus de 81.000 morts ont été enregistrés en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en février 2022.

Au total, 55 conflits armés impliquant un État ont été rapportés dans le monde en 2022. Si on ajoute les affrontements non-étatiques, par exemple entre groupes rebelles ou cartels de la drogue, ce nombre grimpe à 82.

Les chiffres complets et observations des chercheurs de l'UCDP seront publiés en juillet dans le journal académique Journal of Peace Research.