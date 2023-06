European Sleeper le confirme: Bruxelles reliera Prague par train de nuit en 2024

Dès 2024, "nous prévoyons d’étendre la liaison actuelle entre Bruxelles et Berlin à Dresde et Prague", confirme Elmer van Buuren, le co-fondateur. "Notre objectif est de ramener le train couchette et ses charmes sur la scène européenne. En fin de compte, nous voulons connecter l’Europe de manière efficace, durable et amusante. Nous sommes déjà bien avancés…"

Et à partir de 2025, "nous avons pris des mesures concrètes pour introduire des services entre Amsterdam, Bruxelles et Barcelone", déclare-t-il.

Bruxelles-Berlin : 10.000 billets vendus

Le 26 mai 2023, la compagnie belgo-néerlandaise a lancé sa liaison Bruxelles-Berlin parcourue par un train de nuit.

Onze voitures-lits circulent trois fois par semaine entre Bruxelles et Berlin, et plus de 10.000 billets ont déjà été vendus.

L’entreprise belgo-néerlandaise s’est fixée de nombreux objectifs: "Chaque année, une nouvelle liaison ferroviaire sera ajoutée et l’ambition est de passer à l’échelle d’un service de train quotidien", déclare Chris Engelsman, l’autre fondateur.

À la recherche d’investisseurs

Le lancement du premier train de nuit a été une réussite. Mais l’entreprise ferroviaire ne veut pas s’arrêter là. "Nos trains fonctionnent, donc notre rêve est devenu réalité. Cependant, la fin de notre voyage n’est pas encore en vue. Nous voulons en faire plus, ce qui signifie que nous avons besoin de plus de capital de croissance", affirme Chris Engelsman.

Suite à la pénurie de wagons-couchettes, European Sleeper a décidé d’investir dans l’achat de ses propres voitures-lits. Après avoir levé un capital de 2,5 millions d’euros en 2022, la compagnie fait à nouveau appel aux investisseurs privés. À partir du 21 juin 2023, European Sleeper ouvrira un nouveau cycle d’investissement dans lequel des actions d’une valeur de 3€ seront émises. Les investisseurs privés peuvent participer à partir de 250€.