Les véhicules polluants ne seront plus autorisés à Amsterdam d'ici 2025

Avec cette mesure, Amsterdam entend rendre l'air plus pur et l'environnement plus sain tout en réduisant la pollution sonore.

Cette limitation ne concernera que les véhicules nouvellement immatriculés d'ici à 2025. Les zones sans émission s'appliqueront aux taxis, aux camionnettes et aux camions sur le Ring A10, aux cyclomoteurs et aux vélomoteurs dans la zone bâtie et aux bateaux de plaisance dans le centre-ville.