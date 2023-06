Au moins 485 enfants tués depuis le début de la guerre en Ukraine, d’après Zelensky

La Russie a envahi son voisin le 24 février 2022. Elle contrôle actuellement environ 20 % du territoire ukrainien. En mars dernier, la Cour pénale internationale de La Haye a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre du président russe Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l’Enfant.

Le président Poutine “serait responsable de la déportation illégale de populations (enfants) et du transfert illégal de populations (enfants) des zones occupées d’Ukraine vers la Fédération de Russie”, ce qui constitue un crime de guerre, avait dénoncé cette instance. Les mandats d’arrêt restent en vigueur à vie, avait-elle alors souligné.

La Russie dit avoir repoussé une "offensive de grande envergure" ukrainienne

Les forces russes ont repoussé dimanche matin une “offensive de grande envergure” menée par l’armée ukrainienne dans le Donbass, a affirmé le ministère russe de la Défense dans la nuit de dimanche à lundi.

”Le matin du 4 juin, l’ennemi a lancé une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front dans la direction du sud de la région de Donestk”, a indiqué le ministère dans un communiqué. “L’ennemi n’a pas atteint son but, il n’a pas réussi”, a-t-il ajouté.

Toujours selon le ministère russe, l’armée ukrainienne a mené cette offensive au moyen de six bataillons mécanisés et de deux bataillons de chars.

Une vidéo publiée par le ministère sur Telegram montre ce qui est présenté comme des blindés ukrainiens filmés depuis les airs en train d’être détruits par les forces russes.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas fait mention de ces événements dans l’immédiat.

Kiev affirme depuis des mois préparer une grande contre-offensive contre les forces russes. Dans une vidéo publiée dimanche, l’armée ukrainienne a semblé appeler les soldats à garder le silence et a déclaré qu’il n’y aurait pas d’annonce sur le début de cette offensive tant attendue.

La marine russe mène des exercices en mer du Japon

La Russie a lancé d’importants exercices navals en mers d’Okhotsk et du Japon, qui dureront jusqu’au 20 juin, rapporte lundi le ministère russe de la Défense.

La flotte russe du Pacifique, stationnée autour de Vladivostok et de Petropavlovsk-Kamchatsky, sur la côte est du pays, est responsable de ces manœuvres. “Plus de 60 navires de guerre et de soutien, environ 35 aéronefs navals et plus de 11.000 militaires participent à l’exercice”, a indiqué le ministère sur l’application de messagerie Telegram.

La Russie, qui a envahi l’Ukraine voisine en février 2022, a organisé des exercices navals avec la Chine et l’Afrique du Sud plus tôt cette année. Aucun de ces deux pays n’a condamné la guerre et n’a pris parti par rapport à ce conflit.