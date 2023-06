Le corps d'un enfant repêché après le naufrage d'un bateau de migrants en Tunisie

Les gardes-côtes ont estimé que l'enfant pourrait être de nationalité camerounaise, plus de 200 migrants originaires de ce pays ayant été secourus au large de Sfax ces deux derniers jours après le naufrage de leurs embarcations.

La mère de l'enfant est portée disparue, selon la même source.

Contactée par l'AFP, l'ambassade de Cameroun à Tunis n'a pas été en mesure de confirmer ces informations.

Le procureur général et porte-parole du tribunal de Sfax, Faouzi Masmoudi, a affirmé à l'AFP que deux bateaux de migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne avaient fait naufrage mercredi au large des côtes de la ville.

Le premier naufrage a fait six morts alors que 39 migrants ont été secourus. Douze passagers du second bateau sinistré ont pu être sauvés et 41 autres sont portés disparus, selon la même source.

Faouzi Masmoudi n'a pas été en mesure de préciser si l'enfant repêché se trouvait à bord de l'une de ces embarcations.