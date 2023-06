Incendies au Canada: le Québec touché à son tour et forcé d'évacuer 11.000 personnes

Après l'ouest du pays et les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan début mai, c'est au tour de l'est et de la Nouvelle-Ecosse et du Québec d'être touchés par d'immenses feux en raison d'un temps chaud et sec.

Au total, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé en 2023 dans le pays, soit huit fois plus que la moyenne des 30 dernières années, selon les autorités canadiennes. Et il y a actuellement 214 incendies actifs dont 93 hors de contrôle sur l'ensemble du pays.

Au Québec, les autorités avaient demandé à la population de ne pas se rendre en forêt afin de limiter les risques d'incendies accidentels - la plupart sont en effet d'origine humaine (mégot de cigarette ou feu de camp mal éteints).

Mais cela n'a pas suffit et la province a été confrontée à de nombreux départs de feux en quelques heures, notamment dans les régions proches du fleuve Saint-Laurent, quand d'autres ont fortement progressé dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des centaines de pompiers venus des Etats-Unis, du Mexique, d'Afrique-du-Sud ou encore du Portugais ont été appelés en renfort.

Les autorités espèrent que la pluie et le temps plus frais prévus pour le week-end, après une vague de chaleur record, apporteront un soulagement.

Le Canada, qui, de par sa situation géographique, se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.