3 prisonniers européens libérés d’Iran en route vers la Belgique

Il a publié sur Twitter une photo d'une conversation tenue jeudi entre les trois chefs de gouvernement à Chisinau, la capitale moldave, en marge du deuxième sommet de la Communauté politique européenne (CPE) sur la paix et la stabilité du continent.

Il s'agit de deux prisonniers de double nationalité autrichienne et iranienne et d'un ressortissant danois, dont les identités n'ont pas été révélées."La Belgique organise actuellement leur évacuation via le sultanat d'Oman vers la Belgique", précise le texte.

M. De Croo a remercié les autorités d'Oman "pour le rôle central joué lors de ces libérations", poursuit le communiqué.

Les deux prisonniers libérés de double nationalité austro-irannienne étaient "injustement détenus", respectivement depuis janvier 2016 et janvier 2019. Le troisième homme libéré est danois. Il a été arrêté par l'Iran en novembre 2022 en marge des rassemblements pour les droits des femmes.

Les trois prisonniers européens libérés rejoindront la Belgique, après avoir passé les examens médicaux d'usage. Ils seront accueillis à l'aéroport militaire de Melsbroek par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, indique encore le communiqué.

Selon M. De Croo, "le gouvernement belge continue de mener son combat pour le respect des droits humains et la libération des citoyens européens injustement détenus par l'Iran".

Le ministre autrichien des Affaires étrangères; Alexander Schallenberg, a confirmé vendredi la libération de deux ressortissants autrichiens détenus en Iran, en remerçiant sur Twitter ses homologues belge et omanais, Hadja Lahbib et Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, pour l'aide apportée à cette libération.

Les deux Irano-autrichiens libérés sont Massoud Mossaheb et Kamran Ghaderi.

Le premier, âgé de 76 ans, a été arrêté en janvier 2019, alors qu'il accompagnait des scientifiques autrichiens. Accusé d'espionnage au profit d'Israël et de l'Allemagne, il avait été condamné en août 2020 à dix ans de prison. Sa famille disait craindre pour sa santé. Il avait toutefois bénéficié en août 2022 d'une permission de sortie de cinq jours.

Le second est l'homme d'affaires irano-autrichien Kamran Ghaderi, a été arrêté en janvier 2016 et condamné à dix ans de prison la même année pour avoir travaillé avec des États hostiles.

L'Iran, qui ne reconnaît pas la double nationalité, affirme que les personnes détenues sur son sol le sont en vertu de décisions de justice.