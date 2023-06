Un acteur principal de la série « That ‘70s Show » reconnu coupable de viols sur deux femmes

Désormais âgé de 47 ans, le comédien, écroué à l’issue de l’audience en attendant que sa peine soit déterminée le 4 août, risque jusqu’à 30 ans de prison.

Membres de l’Église de scientologie, Danny Masterson était accusé par trois femmes, également scientologues, de les avoir violées à son domicile d’Hollywood Hills.

Lors du procès, les procureurs ont estimé que l’acteur avait bel et bien « drogué et violé chacune de ces victimes » entre 2001 et 2003, et ont appelé à le « tenir responsable ».

Révélées en 2017, dans le sillage des accusations contre l’ex-producteur Harvey Weinstein, ces accusations avaient déjà fait l’objet d’un précédent procès. En novembre 2022, un jury différent avait refusé de se prononcer, la défense de l’acteur insistant sur le fait que la version des plaignantes avait évolué au cours des années.

Outre « That ‘70s Show », Danny Masterson est également connu pour avoir participé à d’autres sitcoms dont « The Ranch » (Netflix), série dont il a été débarqué après que les autorités ont confirmé les accusations d’agression sexuelle à son encontre.