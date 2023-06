France: Facebook visé par une plainte après le suicide d’une adolescente harcelée

"Si vous lisez cette lettre c’est que je suis sûrement partie (...) je n’en pouvais plus des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces (...) malgré tout ce qui s’est passé elles me voudront toujours du mal", y avait écrit la collégienne.

"Si on avait été aidés, si on avait été soutenus, je suis sûre que ma fille serait parmi nous", a affirmé sa mère, Betty, lors de cette conférence de presse. "J’ai tout essayé, j’ai tout fait, on n’a pas été aidés, on a été lâchés, complètement, aucun soutien, ni avant, ni pendant, ni après", a-t-elle fustigé.

L’enquête judiciaire ouverte sur la mort de Lindsay a donné lieu à l’inculpation de quatre mineurs pour "harcèlement scolaire ayant conduit au suicide" et d’une personne majeure pour "menaces de mort".

Propos haineux après son suicide

Le réseau social a été "complètement défaillant" en laissant proliférer des "propos haineux", même après la mort de cette collégienne, qui était scolarisée à Vendin-le-Vieil, dans le nord de la France, a détaillé Me Pierre Debuisson.

"La mort de Lindsay n’a pas suffi, puisque après la mort de Lindsay, des insultes (...) ont continué à circuler sur les réseaux sociaux et continuent de circuler", a affirmé l’avocat, pointant des posts sur Instagram, propriété de Facebook, se réjouissant du suicide de l’adolescente.

Selon l’avocat, le groupe américain s’est rendu coupable d’une "violation totale" de l’obligation qui lui impose de modérer et contrôler les contenus publiés sur ses plateformes.

La famille de Lindsay a également annoncé jeudi avoir porté plainte contre les enquêteurs et les autorités éducatives pour leur défaillance supposée dans ce dossier.

Le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye a évoqué jeudi "un échec collectif".

"À l’évidence, il s’agit d’un échec collectif, la mort de Lindsay, son suicide, c’est une tragédie pour ses proches, pour l’Éducation nationale et pour le pays, comme pour le suicide de n’importe quel jeune", a dit le ministre.

Le rectorat avait annoncé la semaine dernière l’ouverture d’une enquête administrative, concédant que les services scolaires auraient pu "aller plus loin dans le suivi" de la jeune fille.

La "famille a besoin de réponses, il faut qu’on lui donne", a pour sa part déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, en déplacement dans le nord de la France. Il a insisté sur "les responsabilités parentales" dans la lutte contre le harcèlement.

Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, appelez la ligne d’écoute 0800 32 123 (gratuite et anonyme) du Centre de prévention du suicide ou consulter le site web www.preventionsuicide.be