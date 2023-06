Des centaines de personnes aux obsèques de l'infirmière poignardée au CHU de Reims

Carène Mezino a été attaquée au couteau le 22 mai au sein même du CHU de Reims, dans l'est de la France, par un homme de 59 ans, schizophrène et paranoïaque, qui a aussi blessé une secrétaire médicale. Ce Rémois célibataire et sans profession, mis en examen pour "assassinat" et "tentative d'assassinat", avait expliqué vouloir "se venger" du "personnel hospitalier".

"Ta disparition tragique nous met en colère", a lancé la mère de la trentenaire lors de la cérémonie, après avoir tracé le portrait d'une jeune femme solaire, dynamique et aimante. Cette colère, une ancienne collègue de la victime l'explique "parce que ça n'aurait pas dû arriver et ça ne devrait pas arriver". "Notre profession n'est pas à l'abri de ce genre d'agressions", a déploré une autre infirmière, espérant "faire passer un message aussi au gouvernement et au président de la République".

Le veuf de Carène Mezino a, lui, rendu hommage au "dévouement sans limite" de son épouse, mère de deux enfants de huit et onze ans, qui mettait "les intérêts des autres avant les siens".