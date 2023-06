Communauté politique européenne: Alexander De Croo souligne l'importance du message envoyé pour l'Ukraine et la Moldavie

La présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement jeudi en Moldavie, pour le deuxième sommet de la Communauté politique européenne (CPE) sur la paix et la stabilité du continent, constitue "un message important" pour le pays hôte et pour l'Ukraine, a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo, jeudi à son arrivée à Bulboaca.