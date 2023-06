"Arrière Satan!", deux individus jugés pour un concert empêché dans une église en France

Elles seront jugées le 13 mars 2024 pour manifestation non autorisée et "entrave concertée et avec menace à l'exercice de la liberté d'expression" pour lui, et pour violence volontaire pour elle.

Le maire de Carnac Olivier Lepick a porté plainte après que plusieurs dizaines de manifestants proches de l'organisation catholique intégriste Civitas ont empêché la tenue d'un concert d'orgue le 13 mai à l'église Saint-Cornély de Carnac.

Une élue municipale a été giflée aux cris de "arrière Satan!", selon le maire, et ce dernier a dû annuler le concert auquel les manifestants reprochaient de programmer une oeuvre profanatoire.

Selon le procureur, l'homme de 29 ans a évoqué devant les enquêteurs une "action spontanée, mais niait toute entrave". La femme a quant à elle admis avoir pu "'légèrement pousser' une personne, sans avoir su qu'il s'agissait d'une élue municipale".