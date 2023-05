Un ours sauvé par la police après avoir été piégé à l’intérieur d’une voiture (vidéo)

Pour le délivrer, les agents des forces de l’ordre ont dû improviser un plan d’action à l’aide d’une corde, qu’ils ont attaché à la poignée de la portière. Une fois caché loin derrière, l’un des agents a directement tiré sur la corde, ouvrant ainsi la voiture. L’ours noir, libéré, s’est directement précipité dans les bois.

Une mésaventure qui aura sans doute moins fait sourire le propriétaire de la voiture. Visiblement frustré d’être enfermé, l’animal a complètement déchiqueté l’habitacle.

“Le printemps est une période active et il est bon de rappeler qu’il faut faire attention aux ours lorsqu’on profite de la nature. Faites attention aux emballages de nourriture, aux glacières et aux objets parfumés dans les véhicules. Évitez de laisser de la nourriture dans les voitures. Ne nourrissez pas les ours ! ”, a rappelé le bureau du shérif du comté de Washoe sur Twitter.