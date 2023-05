Accusés de racisme et de toxicité sur le tournage de “Lost : les Disparus”, deux showrunners de la série s’expriment

Pour les besoins de son livre Burn It Down, dont un extrait a été dévoilé par Vanity Fair ce mardi 30 mai, la journaliste et autrice Maureen Ryan s’est entretenue avec des scénaristes et acteurs qui ont participé à la série. Plusieurs d’entre eux sont revenus sur “le racisme et la toxicité” qui régnaient sur le plateau durant les six saisons, dont seraient responsables les deux principaux showrunners, Damon Lindelof et Carlton Cuse.

Monica Owusu-Breen, l’une des scénaristes de la saison 3, a notamment fait référence au traitement infligé à l’un de ses collègues américano-asiatique, régulièrement appelé le “Coréen”. Un autre scénariste, ayant décidé d’adopter un enfant asiatique, avait reçu une remarque plutôt déplacée : “aucun grand-parent ne veut d’un petit-enfant aux yeux bridés”.

”Il y avait tellement de conneries, et tellement de conneries racistes, puis des rires. C’était moche. J’étais genre 'Je ne sais pas s’ils perçoivent cela comme une blague ou s’ils le pensent vraiment'. Mais ce n’était pas drôle. Dire cela était horrible”, a confié Monica Owusu-Breen auprès de Maureen Ryan.

Mea culpa

Interrogé par Vanity Fair, Damon Lindelof a évoqué son “niveau d’inexpérience fondamentale en tant que manager et patron”. “Mon rôle en tant que personne censée modéliser un climat de danger créatif et de prise de risque tout en apportant sécurité et confort à l’intérieur du processus créatif… J’ai échoué dans cette entreprise”, a-t-il confié.

De son côté, Carlton Cuse, questionné sur les commentaires offensants qu’ils auraient pu faire, “regrette profondément que quiconque chez Lost ait eu à les entendre. Ils sont très insensibles, inappropriés et offensants”.

”Ça me brise le cœur de l’entendre. C’est profondément bouleversant de savoir qu’il y avait des gens qui ont eu de si mauvaises expériences. Je ne savais pas que les gens ressentaient cela. Personne ne s’est jamais plaint à moi, et je ne suis pas au courant que quiconque se soit plaint à ABC Studios”, a-t-il conclu.