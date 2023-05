Une cousinade géante rassemble 825 personnes dans le nord de la France

”Deux fois l’an chez chacun, le plus longtemps possible. Qu’ils restent toujours bien unis. Pas de désaccord, c’est notre vœu le plus cher. Si l’un d’eux a de la misère, qu’on lui vienne en aide. C’est seulement ainsi qu’on est forts”, écrivent-ils dans leur testament, en 1898, rapporte BFMTV, qui était sur place pour un reportage.

La rosace généalogique affiche 4.350 descendants, dont 3.939 encore en vie.

La famille souhaite, qu’au-delà du rassemblement ponctuel, les Deffontaines-Maes tissent une cohésion familiale et sociale, et ils se sont donc réunis pour cela sous la forme d’une association, qui vient en aide à ses membres. “On a déjà aidé 40 cousins à retrouver du travail. On aide aussi à trouver un logement…”, rapporte l’un des membres de la famille.

La première cousinade géante s’est tenue en 2007 et avait rassemblé 411 descendants. Il y a 4 ans ils était un peu plus de 700. Seront-ils plus que cette année en 2027 ? Rendez-vous est pris.