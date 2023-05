La Corée du Nord annonce un lancement de "satellite" dans les prochaines semaines, selon le Japon

Pyongyang a indiqué aux garde-côtes japonais qu'une fusée serait lancée entre le 31 mai et le 11 juin et devrait retomber dans une zone à proximité de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et à l'est de l'île de Luçon aux Philippines, a déclaré un porte-parole des garde-côtes à l'AFP.