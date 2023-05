Feux de forêts : l'Union européenne a doublé sa flotte de bombardiers d'eau en vue de l'été

L'été dernier, qui fut le plus chaud jamais enregistré en Europe, a vu partir en fumée 1,6 million d'hectares dans 45 pays, presque un record. Et en ce début d'année, le Portugal, l'Espagne, le sud de la France et le nord de l'Italie (malgré les récentes inondations) ont déjà connu de dures sécheresses.