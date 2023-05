Olivier Vandecasteele, l’humanitaire belge détenu en Iran, a été libéré : il est en route pour la Belgique (direct vidéo)

”Au moment où je m’adresse à vous, le Belge Olivier Vandecasteele est en chemin pour la Belgique. Si tout se déroule comme prévu, il sera parmi nous ce soir. Enfin libre”, a annoncé Alexander De Croo.

La nuit dernière, Olivier Vandecasteele a été conduit jusqu’à Oman où il a été pris en charge par une équipe de militaires et de diplomates belges. Il y a passé ce matin un certain nombre d’examens médicaux en vue d’évaluer son état de santé et de permettre son retour dans les meilleures conditions possibles.

”Ce retour d’Olivier Vandecasteele, en Belgique est un soulagement pour sa famille, ses amis, ses collègues”, a ajouté le Premier ministre, qui a pu annoncer la bonne nouvelle aux proches de l'humanitaire tournaisien ce matin.

Le travailleur humanitaire, âgé de 42 ans, a été arrêté le 24 février 2022 à Téhéran et condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour “espionnage”, à l’issue d’un procès qui n’a pas respecté les droits élémentaires de la défense.

Au total, Olivier Vandecasteele aura passé 455 jours en prison à Téhéran.

Rapidement, les proches d’Olivier Vandecasteele et les autorités belges se sont mobilisés et ont milité pour sa libération et son retour en Belgique.

En juillet 2022, la Chambre a approuvé un traité signé avec l’Iran permettant le transfèrement mutuel de prisonniers condamnés et présenté comme le seul moyen de faire libérer Olivier Vandecasteele.

Ce texte permet en effet à l’humanitaire d’origine tournaisienne de revenir en Belgique et de renvoyer en Iran Assadolah Assadi, un diplomate iranien condamné en Belgique à 20 ans de prison pour un projet d’attentat terroriste en France, et que l’Iran souhaite récupérer.

Après une partie de ping-pong juridique entre l’État belge et la Cour constitutionnelle, le traité a été avalisé dans le courant du mois de mars.

Dès l’entrée en vigueur du traité le 18 avril dernier, la Belgique a demandé le transfèrement d’Olivier Vandecasteele. L’Iran en a fait de même avec Assadi, avait confirmé Alexander De Croo à l’époque.

Huit jours plus tard, les autorités iraniennes avaient affirmé être optimistes sur un prochain échange de prisonniers avec la Belgique, laissant entrevoir la libération prochaine du travailleur humanitaire. Dans la foulée, les autorités belges avaient formulé un démenti, confirmé par la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

Les proches de l’humanitaire originaire de Tournai, qui entretiennent des contacts sporadiques avec lui, avaient également dénoncé “la diffusion mensongère de fausses nouvelles qui affectent dramatiquement la famille et les proches, déjà lourdement marqués” par la situation du Belge.

Et pour cause, ses conditions d’enfermement dans les geôles iraniennes sont inhumaines, avec de nombreux mois passé en isolement complet dans une cellule en sous-sol sans fenêtre. Il avait d’ailleurs entamé une grève de la faim en fin d’année 2022 pour protester contre le traitement “inhumain” dont il était victime.

Le 26 avril, sa famille a toutefois indiqué qu’il n’était “plus à l’isolement” et que le contact avec deux autres détenus lui permettait de “rendre son enfermement injuste un petit peu plus supportable”. Malgré tout, entre les matelas retirés, la nourriture froide et de mauvaise qualité, ses conditions matérielles de détentions restent très mauvaises.

L’annonce, le 12 mai dernier, de la libération de deux otages français détenus en Iran avait redonné espoir aux proches d’Olivier Vandecasteele. “Cela sonne comme un espoir par rapport au sort d’Olivier”, confiait Nathalie, la sœur d’Olivier.

De nombreuses actions de soutien, pétitions en ligne et manifestations pacifiques ont eu lieu partout à travers le pays ces derniers mois pour demander la libération d’Olivier Vandecasteele. Sa nièce avait également marqué les esprits en s’enfermant dans une cage pour accentuer la pression sur le gouvernement.