Olivier Vandecasteele: Le recours au traité menaçait de laisser le Belge encore des mois en prison

Le gouvernement belge a décidé de ne pas recourir au traité de transfèrement conclu avec l'Iran pour obtenir la libération d'Olivier Vandecasteele. La mise en œuvre du texte aurait eu pour conséquence de laisser le citoyen belge en prison pendant encore des mois. Or, selon les informations disponibles, celui-ci risquait une nouvelle condamnation plus lourde que la précédente, a-t-on indiqué vendredi de source gouvernementale, et ce alors que des ressortissants européens ont été exécutés récemment ou condamnés à mort en Iran.