Festival de Cannes 2023: 'Augure', le premier long-métrage du belgo-congolais Baloji, primé à Cannes

Projeté en avant-première mondiale lundi, le long métrage a séduit le jury du Certain Regard, qui était composé cette année de la Belge Emilie Dequenne ainsi que de Davy Chou, Paula Beer et Alice Winocour. Le jury était présidé par l'acteur américain John C. Reilly. 'Augure' est l'histoire aussi hallucinante que surréaliste de Koffi (Marc Zinga), rejeté par sa mère des années auparavant parce qu'il présentait les signes d'un Zabolo. En swahili, Zabolo signifie magicien, sous un angle péjoratif, comme un diable ou un démon. Le protagoniste décide de revenir à Lubumbashi, à Pâques, avec sa compagne belge Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, pour la présenter à sa famille. Le couple n'est pas accueilli à bras ouverts et l'intérêt que leur portent les parents de Koffi est très relatif. Sur place, il ressent l'emprise des coutumes ancestrales et des superstitions sur la vie de tous les jours. Le film a été produit par Wrong Men et a reçu le soutien de Serendipity, de la VRT, du fonds audiovisuel néerlandais et de la République démocratique du Congo.