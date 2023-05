"Je me disais que la mort était la seule issue" : les terribles révélations de Tina Turner, battue par son mari avant son décès

"Ma relation avec Ike a été vouée à l’échec le jour où il a compris que j’allais devenir son gagne-pain. Il avait besoin de me contrôler, économiquement et psychologiquement, pour que je ne puisse jamais le quitter. (…) Notre vie à deux était la parodie d’une relation normale, définie par l’abus et la peur, sans amour ni affection", a-t-elle écrit.

Cette violence verbale est rapidement devenue physique, Ike battait sa femme avec des objets. Jouant de la guitare, il ne voulait pas utiliser ses mains."Ike m’a ordonné de monter sur le lit. Je le détestais à ce moment. La dernière chose dont j’avais envie était de faire l’amour, si on peut appeler ça ainsi. Quand il a eu fini, je me suis couché là, la tête enflée, en pensant: ‘Tu es enceinte et tu n’as nulle part où aller", expliquait Tina Turner.

Des pensées suicidaires

À cause de cette relation, Tina Turner avait sombré dans une terrible tourmente au point d’avoir des pensées suicidaires."Je me disais que la mort était la seule issue. J’ai même tenté de me suicider. J’ai avalé tous les cachets, 50 pilules. Quand je me suis réveillée, j’étais malheureuse. Mais je suis sortie de l’obscurité avec l’envie de survivre."