Elle avait attaqué sa rivale amoureuse avec une seringue à insuline : la médecin écope de 10 ans de prison

L’histoire se déroule à Pelt, en mai 2019, et elle est peu banale. Une médecin de 46 ans est entrée par effraction dans la maison de sa rivale amoureuse à deux reprises avec une cagoule sur la tête, des gants et un masque buccal. Selon le procureur, elle avait l’intention de tuer sa victime. La médecin lui-même a contesté cela: "Je tenais le tissu avec de l’éther et la seringue et je voulais la convaincre de parler."