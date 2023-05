14 cm gagnés et un coût total de 146 000 euros, l’opération chirurgicale qui fait devenir plus grand

"Mes jambes mesurent maintenant 116 cm. Aujourd’hui, tout est à nouveau complètement ossifié! Je suis à nouveau en superforme, je peux faire du sport. Enfin, je me sens bien dans mon corps." Sur son compte Instagram, Theresia Fischer a créé la polémique en posant fièrement en lingerie pour mettre en valeur ses nouvelles jambes. On peut voir plusieurs cicatrices qui jonchent ses tibias. Theresia Fischer, qui s’est fait connaître dans l’émission de téléréalité allemande, "Germany’s Next Top Model", mesurait 1m70. Elle fait aujourd’hui 1m84.