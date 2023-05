Une septuagénaire en garde à vue pour un corps retrouvé démembré en… 1995

Des relations troubles

La brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles se rend compte que Corinne Di Dio, qui semblait être une femme sans histoire, avait en réalité eu une relation avec Antonio Marquez. Cet homme, était un braqueur de banques et trafiquant de drogue, né en Belgique et d’origine espagnole. En 1991, le couple va avoir un enfant. Antonio qui disparaît avec l’enfant au moment de leur séparation, sera repris en 1994 et remis en prison en France. Corinne Di Dio gardera alors son fils en garde exclusive. Mais le garçon continue à voir la belle-mère d’Antonio, Marie-Thérèse, installée dans les Yvelines et garde des contacts avec la famille de son père.

“Des années plus tard, près d’un quart de siècle pour être précis, d’autres éléments ont été collectés par les enquêteurs de la crim’. L’enfant ne serait pas le seul point de tension. Corinne était aussi soupçonnée par Marie-Thérèse d’avoir une relation intime avec un frère d’Antonio, qui n’était autre que le concubin de Marie-Thérèse. Réelle ou pas, cette histoire semble avoir fait passer Marie-Thérèse de la crainte à la haine”, explique le Parisien. La femme interpellée et placée en garde à vue ce mardi 24 mai 2023 n’est autre que la belle-mère d’Antonio. “Elle est connue de la documentation judiciaire pour des outrages, des faux, mais surtout des vols à main armée commis dans le passé. Son casier et celui de son beau-fils Antonio laissent en tout cas apparaître un ancrage assez marqué dans la criminalité”, continue le Parisien.

De son côté, Antonio a refait sa vie avec son fils (qu’il a eu avec Corinne) en Espagne. Mais, il n’a pas cessé de baigner dans la criminalité, étant donné ses ennuis judiciaires ces dernières années.