Dans un communiqué transmis à Sky News par son porte-parole, il est indiqué que la "reine du rock'n roll", est décédée paisiblement ce mercredi à l'âge de 83 ans, des suites d'une longue maladie, dans sa maison de Kusnacht, près de Zurich, en Suisse.

Un communiqué a également été publié sur le compte Instagram officiel de la légende du rock. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner", indique le communiqué. "Avec sa musique et sa passion sans limite pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Aujourd'hui, nous disons au revoir à une amie très chère qui nous laisse sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion va à sa famille. Tina, tu nous manqueras beaucoup."

