Affaire Depardieu: "Je me sens morte", Charlotte Arnould brise son silence

“C’est un ami de mon père”

Mis en examen en 2020 pour “viols” et “agressions sexuelles”, Gérard Depardieu n’a cessé de clamer son innocence. Il est accusé par Charlotte Arnould, comédienne, pianiste et danseuse de 27 ans, d’avoir abusé d’elle alors qu’elle avait à peine 20 ans. “J’ai grandi en sachant que Depardieu était un ami.. Un proche… Donc, c’était “mon Charles” [NDLR: nom du père de Charlotte Arnould], “Mon Gérard”. Il m’a tenu dans ses bras quand j'étais bébé donc il y avait une confiance, une estime.” En 2018, la jeune femme serait alors invitée chez l’acteur. “Il m'appelle et il veut savoir où j’en suis au niveau de la danse, du piano, c’est assez banal. Je me rends chez lui et assez rapidement tout bascule. Et les faits que je dénonce après, on les connaît”, explique Charlotte Arnould au micro de BFMTV.

Deux viols à près d’une semaine d'intervalle

Selon l’actrice, une semaine se passe entre le premier et le second viol qui se seraient tous deux déroulés au domicile de l’acteur. “Je sais qu’il s’est passé quelque chose de grave. Franchement, le 7 août [NDLR:jour où elle dit avoir subi son premier viol] je me dis: je suis morte, ma vie est finie. Je l’incarne, ces mots- là deviennent moi. Je me sens morte, je ne me suis jamais sentie comme ça. Je sais que ça n’a pas de sens, je me le répète.” Selon l'actrice, il lui a fallu du temps pour se rendre compte de ce qu'elle venait de subir. “Je pense que je mets du temps à comprendre vraiment ce qu’il s’est passé. Une sorte de déni de protection, de brouillard, alors que je sais ce qu’il s’est passé. Mais de le reconnaître, c’est tellement douloureux. [...] Je vais mettre du temps à l’intégrer, jusqu'à ce que j’aille porter plainte.” Ce serait à l'initiative de l’acteur que Charlotte Arnould se rend pour la seconde fois chez Gérard Depardieu, près d’une semaine après. “Je pense que je suis dans un état de souffrance extrême. Je sais qu’il s’est passé quelque chose de très grave et je vais mettre un peu de temps à l’intégrer, le conscientiser. Et c’est là que je vais faire la démarche d’aller porter plainte.”

Des impacts sur sa vie

La jeune actrice fuit dans l’anorexie, elle pèse 37 kg. “Depuis les faits, ma vie ne ressemble plus à rien. Je tente de me reconstruire mais c’est très difficile, je me suis perdue et c’est un état de souffrance énorme. Sans parler des symptômes qui découlent d'un stress post-traumatique qui sont invivables. Ça fait 5 ans que je vis dans l’enfer, avec des périodes où je respire un peu mais ça reste périlleux. ” Au niveau professionnel, la jeune actrice a pu travailler sur quelques projets, mais selon elle, sa flamme est éteinte.

Selon elle, il y aurait “une omerta énorme” autour des agissements de Gérard Depardieu, que ce soit dans le monde du cinéma, ou politique. “Tous les puissants se soutiennent entre eux. Et puis, Depardieu, c'est comme le vin, le saucisson : c'est la France, on n'y touche pas. Sur les plateaux, il pète, il dit des horreurs, tout le monde rigole, un peu gêné... Il en impose, il en joue”, avait-elle affirmé dans un entretien accordé à nos confrères de Elle.