"Nous avons dégagé, avec ces premières mesures, un total de plus de deux milliards d'euros pour les zones touchées par les inondations", a déclaré la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni à la presse à l'issue d'un conseil des ministres.

"Nous savons très bien que nous parlons des urgences, qu'il y aura une phase de reconstruction mais nous ne sommes pas en mesure maintenant de quantifier les besoins dans leur ensemble", a ajouté Meloni.

Quelque 700 millions devraient être notamment alloués au entreprises, exportatrices essentiellement, et 580 millions pour le chômage technique des employés.

"Dans la situation actuelle de l'Italie, trouver deux milliards en quelques jours n'est pas facile", a souligné Meloni, dont le pays est le deuxième Etat membre de la zone euro le plus endetté derrière la Grèce.

Parmi les recettes supplémentaires décidées pour trouver ces deux milliards figurent l'augmentation temporaire d'un euro du prix des billets d'entrée dans les musées et des ponctions dans la loterie d'Etat.

Six mois de pluie sont tombés en seulement 36 heures la semaine dernière, faisant sortir de leur lit une vingtaine de rivières, transformant les rues en fleuves de boue et submergeant de vastes étendues de terres agricoles et de nombreux élevages.

