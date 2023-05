La ville de Dnipro attaquée par 16 missiles et 20 drones russes, la centrale de Zaporijjia coupée

L’armée ukrainienne n’a toutefois pas donné de détails sur les conséquences engendrées par les 12 missiles qui sont passés à travers ses défenses.

Plus tôt lundi matin, elle avait dit que les Russes avaient lancé “une attaque massive de missiles et de drones”, sans dire où exactement et ajoutant que des “précisions seront publiées après clarification”.

Selon un message sur Telegram du maire de Dnipro, Borys Filatov, “il n’y a jamais eu de bombardements (sur la ville) d’une telle ampleur depuis le début de la guerre”.

Dnipro, ville de près d’un million d’habitants avant l’invasion russe, se situe à 125 km de la ligne de front actuelle.

De son côté, Serguï Lissak, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, où se situe Dnipro, a affirmé que les troupes de Kiev avaient “abattu” dans la nuit “15 drones et 4 missiles de croisière au-dessus de la région”.

”Plusieurs bâtiments d’une unité de secours ont été endommagés”, a-t-il dit. Avant de préciser : “Deux incendies se sont déclarés, qui ont déjà été éteints. Plus de 10 camions et voitures ont été détruits (et) 25 voitures et 2 bus ont également été endommagés”.

Selon Lissak, “sept personnes ont été blessées. Des femmes âgées de 52 et 70 ans sont hospitalisées”, a-t-il détaillé.

La centrale nucléaire de Zaporijjia coupée du réseau électrique

La centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l’armée russe dans le sud de l’Ukraine, a été à nouveau coupée du réseau électrique ukrainien, a affirmé lundi l’administration d’occupation russe, un incident potentiellement dangereux et devenu fréquent avec les bombardements liés aux combats.

”En raison de la coupure de la ligne à haute tension Dnieprovskaïa (connectée à une centrale dans la région de Dnipro, NDLR) la Centrale nucléaire de Zaporijjia a perdu son alimentation extérieure en électricité”, a indiqué sur Telegram l’administration russe.

Elle a ajouté que les causes de la coupure de cette ligne électrique étaient en train d’être établies et a précisé que les générateurs diesel de secours du site avaient été enclenchés pour assurer temporairement son fonctionnement minimal. Ces générateurs ont normalement du carburant pour fonctionner plusieurs jours.

”Le niveau de radiation à la centrale […] est dans les normes”, a ajouté l’administration, qui est liée au groupe public russe Rosatom.

Il s’agit officiellement de la septième fois que cet immense complexe nucléaire est coupé du réseau électrique depuis sa prise par l’armée russe, le 4 mars 2022.

La précédente coupure, début mars, avait été causée par une vague d’attaque de missiles russes, selon l’opérateur public ukrainien Energoatom. L’alimentation extérieure avait été rétablie après quelques heures.

La centrale, qui produisait auparavant 20 % de l’électricité ukrainienne, a continué à fonctionner les premiers mois de l’offensive russe, malgré des périodes de bombardements, avant d’être mise à l’arrêt en septembre.

Depuis, aucun de ses six réacteurs VVER-1000 datant de l’époque soviétique ne génère de courant, mais l’installation reste connectée au système énergétique ukrainien et consomme de l’électricité produite par celui-ci pour ses propres besoins, notamment pour assurer le refroidissement des réacteurs.