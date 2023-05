Elections en Turquie: l'ultranationaliste Sinan Ogan soutienda Erdogan au second tour

L'ultranationaliste Sinan Ogan a annoncé lundi qu'il soutiendra le président sortant Recep Tayyip Erdogan au second tour de l'élection présidentielle en Turquie dimanche. "Nous soutiendrons M. Recep Tayyip Erdogan (...) au second tour. J'invite nos électeurs qui ont voté pour nous au premier tour à soutenir M. Erdogan au second tour", a déclaré à Ankara M. Ogan, troisième homme de la présidentielle.