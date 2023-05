Atteint d’une maladie rare de la colonne vertébrale, il bat un record en visitant les 7 merveilles du monde en moins de 7 jours

13 vols, 16 taxis, 9 bus, 4 trains et un toboggan : voilà comment Jamie McDonald est parvenu à relier les 7 merveilles du monde en moins de 7 jours. À 37 ans, celui qui se surnomme Adventureman, a visité quelques-uns des plus beaux sites touristiques de la planète en 6 jours, 16 heures et 14 minutes. Et ce, en les rejoignant uniquement en transports publics.