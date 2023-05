À New York, la ville s’enfonce sous le poids de ses gratte-ciel et ce n’est pas sans risque

Selon une étude publiée dans la revue scientifique Earth’s Future, New York s’enfonce de 1 à 2 millimètres par an, peut-on lire notamment sur le Figaro. Et ce n'est qu'une moyenne ! Dans certaines zones et certains quartiers, comme Brooklyn et le Queens, la ville s’affaisserait même deux fois plus vite en raison de la nature du sol. Si certains buildings sont construits sur de la roche solide, d’autres l’ont été sur des sols argileux et sableux, ce qui aggrave l’enfoncement.

Cet affaissement n’est pas sans risque : il représente une menace importante d’inondations sur la ville au moment même où le niveau de la mer ne cesse d’augmenter. D’après les auteurs de l’étude, la montée des eaux serait trois à quatre fois supérieure à la moyenne mondiale le long de la côte atlantique de l’Amérique du Nord. Pour vous donner une idée, l’eau est ainsi montée de 22 cm depuis 1950 dans cette ville de la côte est des États-Unis. En tenant compte de ces données et des phénomènes climatiques extrêmes, les inondations causées par des tempêtes pourraient être jusqu’à quatre fois plus fréquentes d’ici à la fin du siècle.

New York n’est pas la seule ville dans cette situation puisque Jakarta voit certaines parties s’enfoncer de près de 11 centimètres par an avec l’extraction des eaux souterraines. La capitale de l’Indonésie pourrait d’ailleurs être sous eau d’ici à 2050, peut-on lire également sur 20 Minutes.