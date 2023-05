Guerre en Ukraine: l'UE affirme qu'elle va "limiter" le commerce des diamants russes

La Belgique figure parmi les principaux importateurs de diamants russes. Mercredi, la Chambre a approuvé à l'unanimité une proposition de résolution visant le secteur. Le texte demandait précisément l'interdiction, par l'Union européenne, de l'importation de diamants russes visant le commerce tant direct qu'indirect selon un système en cours d'élaboration par l'UE et une série d'autres pays.

La ville d'Anvers est un hub pour le commerce de diamants en Europe. De toutes ces pierres précieuses négociés au monde, 85% des pierres brutes transitent par la métropole flamande, 40% des diamants polis et la moitié des diamants industriels. Près d'un tiers des diamants pour le commerce anversois proviennent de Russie.

Les Émirats arabes unis et l'Inde sont d'autres importateurs conséquents de diamants russes, et un responsable européen avait estimé jeudi que l'adhésion de New Delhi serait cruciale pour un embargo.

Les dirigeants du G7 pourront présenter leurs arguments directement au Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays entretient des liens militaires étroits avec la Russie, et qui a refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine.

L'Inde fait partie des huit pays tiers dont les dirigeants ont été conviés à Hiroshima: un moyen pour le G7 de tenter de rallier certains Etats réticents à condamner Moscou et à s'opposer aux ambitions militaires croissantes de Pékin.