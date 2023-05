Guerre en Ukraine: les troupes ukrainiennes progressent de près d'un kilomètre aux abords de Bakhmout

Les contre-offensives russes pour reprendre des positions, en particulier aux abords de cette ville disputée depuis des mois, ont été repoussées, a poursuivi la ministre.

"La défense de Bakhmout et de ses environs atteint ses objectifs militaires", a-t-elle encore commenté, suggérant des opérations ukrainiennes à venir. "Nous tentons pour le moment de gagner du temps avant certaines actions planifiées".

Ses commentaires abondent dans le même sens que des déclarations de représentants de l'armée ukrainienne. "Ils sont parvenus à avancer entre 150 et 1.700 mètres en un jour", a annoncé le porte-parole des forces armées pour l'est du pays, Serhiy Cherevaty, à la télévision ukrainienne.

Il a ajouté que ces gains ont été obtenus en dépit de la supériorité russe tant en matière de soldats, de munitions que de technologie, sans toutefois préciser les lieux exacts remportés par les Ukrainiens.

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojin, a confirmé l'avance des troupes ukrainiennes. Il a affirmé que ces unités avaient progressé de près de 600 mètres au nord de Bakhmout. "Ne cédez pas les bourgades de Sacco et Vanzetti", a-t-il intimé à la direction de l'armée russe.

Le mercenaire a mis en garde au cours des semaines passées que l'armée ukrainienne pourrait avancer dans la région.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les progrès de ses soldats, estimant que la défense faisait un bon travail sans toutefois divulguer aucun détail sur les opérations de combat ni les prochaines étapes discutées avec son cabinet.

Ses commentaires ont été formulés alors qu'une offensive de printemps est attendue de manière pressante pour libérer les territoires capturés par les Russes au cours des 15 derniers mois.

Le chef de Wagner juge improbable une prise de Bakhmout dans les prochains jours

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a jugé improbable une prise dans les prochains jours de la ville de Bakhmout, épicentre des combats depuis des mois dans l'est de l'Ukraine.

"Il est improbable que Bakhmout soit complètement prise demain ou après-demain", a déclaré Evguéni Prigojine sur Telegram dans la nuit de jeudi à vendredi, en faisant état de violents combats dans la banlieue sud-ouest de la ville.

"Bakhmout n'a pas encore été prise. Il y a une banlieue nommée +Samolet+. C'est une forteresse imprenable formée par des rangées de barres d'immeubles (...) Les plus dures batailles ont lieu là-bas en ce moment", a affirmé le chef de Wagner.

"Une requête importante donc: le bonheur aime le silence. Laissez-nous finir le travail", a-t-il ajouté.

L'Ukraine avait affirmé mardi avoir repris 20 km2 dans la périphérie de Bakhmout, tout en reconnaissant que les forces russes continuaient à progresser dans la ville-même, détruite par des mois de combats.

La bataille pour cette ville du Donbass est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.

Les observateurs doutent de la portée stratégique de la conquête de Bakhmout pour la Russie, mais elle permettrait à Moscou d'afficher une victoire après plusieurs revers humiliants.

Sur place, le groupe Wagner est épaulé par l'armée régulière russe, bien qu'Evguéni Prigojine accuse régulièrement la hiérarchie militaire de ne pas donner suffisamment de munitions à ses hommes pour pouvoir conquérir la ville.

Nouvelle nuit d'alerte aérienne à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine

La défense anti-aérienne est à nouveau à l'oeuvre vendredi à l'aube à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine, cibles depuis plusieurs jours d'intenses bombardements par les forces russes.

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la nuit de jeudi à vendredi à Kiev et dans d'autres villes du pays, où responsables militaires et médias ont fait état d'explosions notamment à Lviv et Rivne, dans l'ouest, ou encore à Kherson, dans le sud.

"La défense aérienne est à l'oeuvre dans l'espace aérien de Kiev. Restez aux abris jusqu'à ce que tout soit terminé!" a exhorté sur Telegram le chef de l'administration civile et militaire de la capitale, Serhiï Popko. Son homologue de la région de Kryvyi Rih (sud), Oleksandr Vilkul, a lancé un appel similaire et fait état d'"explosions".

La nuit précédente, Kiev et plusieurs autres villes ukrainiennes avaient été la cible d'une vague de frappes de missiles russes. Les militaires ukrainiens ont affirmé avoir abattu la quasi-totalité des projectiles. A l'inverse, le ministère russe de la Défense a dit avoir "atteint" et "détruit" toutes les cibles de ses raids nocturnes.

L'administration civile et militaire de Kiev a jugé que les attaques russes menées depuis début mai étaient "sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété".